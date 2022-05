Messina Plogging 2022: il 29 maggio sport e salvaguardia dell’ambiente | INFO e DETTAGLI

24 Maggio 2022 10:22

Il 29 maggio, presso Piazza Unione Europea, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si svolgerà Messina Plogging 2022

Prima edizione del Messina Plogging. Il Plogging è una nuova disciplina sportiva dall’alto valore civico.

Tale disciplina coniuga lo sport con la salvaguardia dell’ambiente, nasce in Svezia nel 2016 e velocemente diventa un fenomeno mondiale e consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre. I percorsi possono essere di tipo urbano o extra urbano, la competizione si caratterizza per la quantità di rifiuti raccolti, e per la qualità della corretta diversificazione dei rifiuti il tutto nel minor tempo possibile.

La ASD ARB Messina promotrice dell’evento, ha coinvolto il CSI (Centro sportivo Italiano) e l’XI Istituto comprensivo Paino Gravitelli, quest’ultimo in qualità di capofila di una rete di scopo costituita dai seguenti Istituti comprensivi: Pascoli Crispi – La Pira Gentiluomo – Leopardi. Ogni Istituto partecipa alla gara con una squadra di atleti con un età compresa dai 10 ai 13 anni. Durante la manifestazione le squadre degli Istituti comprensivi gareggeranno in 5 manche da 15 minuti massimo per ottenere il punteggio più alto.

Il punteggio è dettato dal tempo impiegato e dalla quantità dei rifiuti raccolti nel rispetto dei criteri di una corretta differenziazione dei rifiuti. Interverrà anche il personale e il management della Messina Servizi Bene Comune che informeranno i partecipanti sull’importanza di una corretta e lungimirante politica di raccolta e differenziazione dei rifiuti. Crediamo fortemente nel valore civico di questa iniziativa che coniuga lo sport al rispetto per il luogo dove si vive. Messaggio che è ancora più potente perché incarnato dalle generazioni più giovani e dalle Istituzioni scolastiche che rappresentano l’agenzia educativa più importante dopo la famiglia.

Inoltre la ASD ARB Messina, con la collaborazione della dott.ssa Maria Catena Silvestri, Psicologa, Psicoterapeuta, ha puntato in questa manifestazione sportiva anche alla neurodiversità. In un’ottica di integrazione, dimostrando come la diversità sia una risorsa. Puntando sulle capacità dei ragazzi con spettro autistico ad alto funzionamento e coinvolgendo i ragazzi in un ruolo importante al fine della realizzazione della gara. Un’azione di gruppo, positiva per sé e per la collettività, combinare la corsa con la raccolta dei rifiuti al fine di proteggere la natura e l’ambiente diventando soggetti attivi e promotori del cambiamento.

Questo è più che un semplice evento sportivo, culturale ma è un percorso di dignità per le persone autistiche e le loro famiglie, coinvolte in questa competizione come giudici di gara, significa dare a ciascuna delle persone autistiche coinvolte la possibilità di occupare il proprio posto nella società, nel proprio territorio, non sentendosi un peso ma una risorsa.

Ringraziamo per la sensibilità e l’efficacia della loro azione: Architetto Mirella Vinci, Commissario del Comune di Messina dott.ssa Carmen Caristi, della segreteria del Commissario Straordinario del Comune di Messina

Architetto Pippo Lombardo, Presidente della Messinaservizi Bene Comune SpA, Ing. Nicola Russo, direttore Generale della Messinaservizi Bene Comune SpA, Dott.ssa Maria Catena Silvestri, psicologa, psicoterapeuta

Luogotenente A.M. Renato Cancelliere, Presidente Radio Amatori Peloritani OdV, Dott. Santino Smedile Presidente del comitato provinciale del CSI (Centro Sportivo Italiano).

Infine, gratitudine e plauso alla prof.ssa Domizia Arrigo dirigente dell’Istituto Comprensivo PAINO GRAVITELLI, che con energia e passione tutela gli interessi degli alunni, con un impegno volto ad una offerta formativa ricca di esperienze emotive e multidisciplinari.