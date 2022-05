Messina, che traguardo al Papardo: due pazienti infertili potranno avere figli

20 Maggio 2022 13:59

AO Papardo di Messina: il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita raggiunge un importante traguardo

Grande risultato ottenuto dal punto di vista medico e scientifico nella città di Messina. Presso la Sala Operatoria del Centro di Pma dell’Azienda Ospedaliera Papardo nei giorni scorsi l’equipe di urologia composta dal Direttore Dr. F. Mastroeni e dal Dr. A. Dominici, hanno eseguito con successo su due pazienti infertili: 1 azoospermico (assenza di spermatozoi) biopsia testicolare (Tese); 1 affetto da fibrosi cistica, aspirazione degli spermatozoi dall’epididimo (PESA). Tali interventi hanno consentito il recupero di spermatozoi idonei alla crioconservazione presso la criobanca del Centro, ad opera della Dott.ssa Ferro A. e Dr Liuzzo C. In futuro, avvalendosi di tecniche di riproduzione assistita, questi pazienti potranno colmare il loro desiderio riproduttivo utilizzando gli spermatozoi in precedenza crioconservati.

Il risultato presentato alla stampa è stato salutato con entusiasmo dal Direttore Generale dell’AO Papardo Dott. Mario Paino: “il nostro PMA si conferma un centro all’avanguardia, riferimento per tutto il Sud Italia, per le giovani coppie ma non solo. Le tecnologie a disposizione e la preparazione dello staff del reparto ha garantito sin qui risultati virtuosi a beneficio della collettività e del futuro stesso di molte coppie”.