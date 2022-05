Da Messina parte la riscossa del Sud: oggi nasce il Movimento meridionalista

28 Maggio 2022 10:34

La manifestazione si terrà in Piazza Duomo alle 18:30

Si svolgerà oggi pomeriggio, sabato 28 maggio alle ore 18:30, in piazza Duomo a Messina la manifestazione che vedrà ufficialmente la nascita del Movimento meridionalista. Un progetto pensato da diverso tempo e adesso lanciato da Cateno De Luca, anche alla luce dei dati emersi dal sondaggio commissionato da Sicilia Vera che assegna il 3,3% nazionale di intenzione di voto in favore del movimento meridionalista, si conferma la scelta giusta. “In piazza Duomo oggi pomeriggio – afferma Cateno De Luca – , scriveremo una nuova pagina di storia della politica. Messina oggi è destinata a diventare il fulcro dei nuovi equilibri politici regionali e nazionali e il nostro nuovo progetto politico è destinato a riscattare non solo il meridione ma l’intero ‘sistema Italia’”. L’ex sindaco di Messina, in contrasto con l’attuale politica nazionale, adesso vuole “separarsi” totalmente dal resto del Paese ed ha per questo formato un partito che possa rappresentare tutto il Meridione.

La manifestazione ha riscosso un notevole interesse in ambito regionale e nazionale. Saranno presenti delegazioni del movimento di Cateno De Luca provenienti da tutta l’Isola e non solo. Sul palco stasera attesa la presenza di un personaggio di spicco della politica nazionale che ha scelto di sostenere questo nuovo progetto politico e la cui presenza aprirà a nuovi scenari. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso la sala Monsignor Fasola e in contemporanea verrà trasmessa sul grande schermo della Multisala Apollo.