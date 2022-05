Messina, regina del turismo nello Stretto: altra crociera oggi in Porto | FOTO

17 Maggio 2022 10:20

Tanti visitatori potranno godere le bellezza della città e dei dintorni sfruttando anche la splendida giornata di sole

Altro giorno altra nave al porto di Messina. Dopo la grande giornata di sabato, che ha visto attraccare per la prima volta la crociera Celebrity Beyond, anche oggi c’è grande movimento turistico per l’arrivo della Msc Seaview. “Presenti tanti turisti pronti a godere, in una giornata piena di sole ma con una leggera brezza che rende la temperatura molto gradevole, delle bellezze di Messina e dei dintorni”, scrive l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Come annunciato dalle parole del presidente Mario Mega, il 2022 si sta confermando l’anno della ripresa del traffico crocieristico e la città siciliana lo ricorderà come un periodo memorabile per il numero di navi attese.

In modo particolare la Msc Seaview sarà un’abitué per Messina, l’azienda ha infatti programmato ben 31 approdi da aprile a novembre. Ci si aspetta dalle istituzioni locali adesso un grande impegno per migliorare gli standard di efficienza dei servizi dello scalo e l’azione di promozione non soltanto di Messina, ormai meta consolidata fra i porti crocieristici mediterranei, ma soprattutto di Reggio Calabria, destinazione nuova da costruire e far conoscere alle compagnie internazionali e ancora oggi molto limitata da programmazioni non all’altezza della bellezza del luogo.