Messina: morto il noto comandante Nino De Domenico

24 Maggio 2022 15:37

Aveva prestato servizio per molti anni alla Caronte&Tourist

Messina in lutto nelle ultime ore. Si è spento all’età di 77 anni il comandante ed apprezzato cultore Antonino De Domenico, conosciuto come “lupo di mare”. Aveva prestato servizio per molto tempo alla Caronte&Tourist. A darne notizia il gruppo Facebook “Amici del Nautico Caio Duilio”, che si stringono al dolore della famiglia. L’uomo ha combattuto a lungo contro un brutto male. I funerali saranno celebrati oggi 24 maggio 2022, alle ore 15.30, presso la chiesa di Lourdes, a Messina.