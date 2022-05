Messina, è morto Franco Limosani: “esempio di onestà e rettitudine”

12 Maggio 2022 12:26

L’uomo si è spento all’età di 83 anni, era il padre del professore Michele Limosani. Oggi i funerali

Dolore in queste ore a Messina per la morte di Franco Limosani, assiduo collaboratore nell’Ufficio Missionario Diocesano fino al 2017. Ad annunciare la notizia è stata la famiglia tramite la moglie Carmelina e i figli Michele (professore all’Università), Carmelo e Gianni. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la Chiesa di San Nicolò a Gazzi. “Era un esempio di onestà, lealtà e rettitudine”, scrivono coloro che avevano potuto apprezzare le sue qualità umane. Al dolore dei parenti si unisce la redazione di StrettoWeb, che porge le più sentite condoglianze.

“Sempre presente in ufficio e in tutte le manifestazioni missionarie diocesane, regionali e nazionali, ha collaborato con i direttori che si sono succeduti nel tempo, fra cui Mons. Bartolomeo Sabino, Don Giacomo Fazio e, da ultimo, Mons. Francesco De Domenico. L’Arcivescovo, il Vescovo Ausiliare, i Presbiteri, i Diaconi e tutta la Comunità Diocesana sono vicini alla famiglia con il suffragio della preghiera”, scrive in una nota l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.