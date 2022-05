Messina, militari Usa in una scuola primaria. Professore diffida preside: “no propaganda bellica sui bambini”

23 Maggio 2022 11:20

Il prof. Antonio Mazzeo annuncia la denuncia nei confronti della dirigente per l’evento organizzato

Martedì i Marines della base Sigonella di Catania sbarcheranno a Santa Teresa di Riva (provincia di Messina) ma per “istruire” gli alunni delle quarte classi della scuola primaria. La notizia ha generato molte reazioni, tra cui quella del professore Antonio Mazzeo, che ha deciso di diffidare la preside dell’istituto: “trovo davvero inaudito e gravissimo l’evento da Lei organizzato in palese violazione dell’art. 11 della Costituzione e delle norme del diritto internazionale in materia di difesa del fanciullo. Esprimo da educatore, insegnante, giornalista e attivista nonviolento e pacifista tutta la mia costernazione per l’inqualificabile scelta “educativa” e pertanto LA DIFFIDO pubblicamente a dare corso alla manifestazione di propaganda bellicista con i Marines USA di Sigonella. Comunque vada denuncerò in tutte le sedi l’evento da Lei promosso”.