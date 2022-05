Messina, clochard svizzero aggredisce 16enne in pieno centro perchè non voleva dargli soldi: arrestato

28 Maggio 2022 12:02

Messina, tenta di rapinare un sedicenne: Polizia e carabinieri arrestano un senzatetto

Nel primo pomeriggio di ieri i poliziotti delle Volanti di Messina, in collaborazione con personale dell’Arma Carabinieri, hanno tratto in arresto un 37enne di origini svizzere, senza fissa dimora, per il reato di tentata rapina.

L’uomo è stato notato da un Carabiniere libero dal servizio, in una strada cittadina in zona centro, mentre si avventava contro un giovane picchiandolo. Il militare è intervenuto tempestivamente allertando i soccorsi e tentando di fermare il malvivente che è stato bloccato dai poliziotti delle Volanti intervenuti immediatamente in collaborazione con altre pattuglie dell’Arma Carabinieri.

Dalla ricostruzione dei fatti si è appreso che l’aggressore si era scagliato contro il sedicenne, che si trovava in compagnia di due coetanei, dopo avergli ripetutamente chiesto del denaro senza ottenerlo. Nell’occorso il giovane ha riportato una vistosa ferita al ginocchio destro ed ecchimosi sul collo. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Gazzi in attesa di convalida da parte del G.I.P..