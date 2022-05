Messina, Legambiente “boccia” il Ponte sullo Stretto: “pensiamo a migliorare i traghetti”

6 Maggio 2022 23:01

Messina, Legambiente “boccia” il Ponte sullo Stretto: “per migliorare la viabilità tra Calabria e Sicilia pensiamo a traghetti in cui i treni possono entrare tutti interi come succede nel Mar Baltico”

La problematica dei trasporti tra Calabria e Sicilia è stata toccata nel corso del “Meeting su trasporti e mobilità nell’area dello Stretto”, in un’iniziativa alla Camera di Commercio di Messina con Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente che ha presentato il rapporto “Pendolaria 2022”. “L’area dello Stretto di Messina ha bisogno di una politica e una visione per i prossimi anni, con il Recovery plan ci sono risorse per l’acquisto di traghetti, di treni che possono essere smontati, per il rifacimento delle stazioni ma il punto è riuscire a rendere davvero questa un’area in cui ci si può muovere tra le due sponde anche solo a Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni” afferma Zanchini. “Occorre mettere più treni, più autobus e integrali– aggiunge – fare in modo che ci siano le coincidenze e oggi tutto questo non funziona, ci sono offerte di molti traghetti ma questo non porta a rendere semplici gli spostamenti delle persone e lo stesso vale per le merci”. “Prima di metterci a ragionare del ponte e delle grandi infrastrutture- prosegue- ci chiediamo come in futuro ci si muoverà nell’area dello Stretto. Per migliorare la viabilità pensiamo traghetti in cui i treni possono entrare tutti interi come succede nel Mar Baltico ma abbiamo anche proposte concrete per migliorare le coincidenze tra i vari mezzi di mobilità. Proponiamo dunque che ci sia una politica nazionale per l’area dello Stretto, il ministero delle Infrastrutture deve avere un’agenzia, un’autorità che si occupi della mobilità dell’area dello Stretto cosi come avviene per le merci , perchè avere due visioni separate, più tanti traghetti senza che nessuno riesca a ragionare di come migliorare la viabilità, porta a sprecare risorse e anche quelle del Recovery plan, quindi proponiamo una politica nazionale per l’area dello Stretto e di dare nei prossimi anni la possibilità per chi vive in quest’area di muoversi meglio e di attrarre turismo”, conclude.