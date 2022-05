Messina: “la casa è un diritto”, iniziativa pubblica di Antudo a sostegno di Sturniolo

23 Maggio 2022 09:22

Oggi a Piazza Casa Pia (Messina) si terrà un’iniziativa pubblica dal titolo “La casa è un diritto” organizzata da Antudo a sostengo della corsa a sindaco della città dello stretto, di Gino Sturniolo

Oggi alle ore 18:00 a Piazza Casa Pia (Messina) si terrà un’iniziativa pubblica dal titolo “La casa è un diritto” organizzata da Antudo a sostengo della corsa a sindaco della città dello stretto, di Gino Sturniolo. A intervenire, oltre al candidato, l’assessore designato per le politiche abitative, Antonio Currò, e Gianmarco Sposito, segretario provinciale di Unione Inquilini. Perché questo tema? “La sofferenza abitativa è un tema ineludibile della questione sociale nelle tre principali città siciliane. Non possiamo affidare alla forza pubblica il destino di famiglie in difficoltà economica e abitativa. Soprattutto adesso, nel momento in cui emerge sempre di più il rapporto tra morosità e crisi economica che in questi due anni si è acutizzata a causa della pandemia”, si legge nella nota di Antudo. “Le istituzioni devono mettere al centro delle azioni amministrative la sofferenza abitativa. È necessaria la sottoscrizione di protocolli di graduazione programmata delle esecuzioni degli sfratti tra Prefettura, Comune e parti sociali, affinché per le famiglie colpite dalla crisi con minori, anziani e disabili si trovi un’adeguata soluzione abitativa. Si devono ripensare i criteri per utilizzare concretamente tutte le risorse previste dalla legge sulla morosità incolpevole 124/13 (la maggior parte delle quali non sono state utilizzate). Stessa cosa sui contributi affitto previsti dalla legge 431/98, che vengono erogati in ritardo e non costituiscono un immediato ristoro per tantissime famiglie indebolite economicamente dalla crisi pandemica, da pigioni onerose e da utenze stratosferiche, che incidono”. Saranno presenti anche referenti Antudo di Catania e Palermo che nelle proprie città hanno seguito il tema della questione abitativa. Insieme a loro, verrà discussa l’attuale situazione nella città di Messina e delle azioni che metterebbe in atto l’amministrazione guidata da Gino Sturniolo.