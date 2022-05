18 Maggio 2022 13:25

Messina, l’icidente è stato tra un’auto e uno scooter che è finito a terra

Paura pochi minuti fa sul Viale Giostra all’incrocio con Viale della Libertà a Messina, dove si è appena verificato un brutto incidente. Lo scontro è avvenuto tra un auto e uno scooter. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro e si attende l’arrivo delle Forze dell’Ordine. Il traffico in questi minuti sta subendo parecchi disagi trattandosi di un’ora di punta per l’uscita da scuola e uffici.