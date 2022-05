Messina, vasto incendio all’Annunziata: fiamme nei pressi della chiesa | VIDEO

25 Maggio 2022 17:03

Forti esplosioni sono state avvertite dai residenti a causa dello scoppio di alcuni veicoli e materiale edile

Nuovi attimi di paura a Messina per un incendio. Dopo le fiamme che hanno colpito ieri un autobus in Viale Gazzi, nel pomeriggio di oggi, questa volta a mettere ansia è un grande rogo sul torrente Annunziata, a pochi passi dalla chiesa e dell’ex campo di calcetto. Il fuoco ha generato un’enorme nuvola di fumo che ha creato disagi in tutto il circondario e ai residenti nei palazzi della zona.

L’incendio ha causato anche un boato dovuto allo scoppio di alcuni veicoli e materiale edile che riposto all’interno di un deposito nelle vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. A corredo dell’articolo le immagini e il video ripreso vicino il luogo dell’incendio.