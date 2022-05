24 Maggio 2022 20:15

Messina: in fiamme bus Atm al terminal Zir, per fortuna nessun ferito

Un incendio ha coinvolto un bus di ATM al terminal Zir di Messina, per fortuna non si registrano feriti o danni ai passeggeri. L’incendio è scoppiato quando il mezzo si era già fermato al capolinea e non aveva viaggiatori a bordo, il personale in servizio è prontamente entrato in azione per bloccare le fiamme ma si è reso comunque necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il bus era uno dei veicoli acquistato da ATM in liquidazione ed utilizzato come mezzo di riserva in caso di necessità.