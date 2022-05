Messina, Germanà difende De Luca: “nessun sessismo verso Siracusano, polverone creato ad arte”

13 Maggio 2022 17:11

“Insulti sessisti di De Luca nei confronti di Siracusano”, Germanà si schiera dalla parte dell’ex sindaco di Messina

“Se Cateno De Luca avesse usato frasi sessiste nei confronti della mia amica e collega Matilde Siracusano, sarei stato il primo a prendere le distanze dal primo e a difendere la seconda. Ma così non è stato: nessun sessismo, semplice dialettica da campagna elettorale. È stato creato ad arte un polverone sul nulla”. E’ quanto ha affermato in una nota Antonino Germanà, deputato nazionale, in merito al dibattito che in questi due giorni ha fatto finire Messina e Cateno De Luca sulle pagine anche dei giornali nazionali. L’ex sindaco è stato accusato, infatti, di aver rivolto frasi sessiste nei confronti di Matilde Siracusano, anche lei parlamentare azzurra e assessore designato dal candidato del centrodestra Maurizio Crocè.

“Ai colleghi parlamentari cooptati a firmare dichiarazioni in batteria sul tema, chiedo di ascoltare, come ho fatto io, la diretta Facebook di De Luca del 12 maggio scorso per capire che non c’è alcun insulto all’On. Siracusano”, conclude Germanà cercando di spegnere le polemiche e di gettare acqua sul fuoco. De Luca aveva ribadito il concetto già questa mattina e, a sua discolpa dalle accuse, aveva ripubblicato lo spezzone del video interessato proprio per mettere in evidenza come fosse stato montato un caso esagerato per un motivo ben specifico: “nascondere la notizia più importante, quella dei concorsi truccati al Papardo”, ha affermato il candidato di Sicilia Vera nel suo video social.