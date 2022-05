“Gabriele non mollare”: lo striscione degli ultras del Milan per il messinese 17enne in fin di vita

5 Maggio 2022 14:02

La scritta è apparsa dalle tribune di San Siro domenica, in occasione della sfida interna del Milan contro la Fiorentina

L’intera comunità messinese sta pregando per lui, ma la vicinanza nei confronti di Gabriele arriva anche da altre parti d’Italia. Uno striscione è stato realizzato domenica scorsa dagli ultras del Milan per il diciassettenne di Rometta rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto a prima di Pasqua sulla Statale di Venetico. “Gabriele non mollare”, è la scritta srotolata in tribuna dai tifosi. Una iniziativa resa possibile grazie al grande impegno dell’amica Cristina Sajia, in collaborazione ovviamente con i sostenitori rossoneri.

Il giovane, anche lui grande appassionato del Milan, si trova ad oggi ancora ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. E’ accudito dai genitori perché in gravi condizioni. L’impatto dell’incidente gli ha provocato dei gravi traumi cerebrali, ma la speranza in questi casi è l’ultima a morire. I medici del nosocomio siciliano stanno combattendo insieme a lui affinché dei segnali di miglioramento possano vedersi a breve.