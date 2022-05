Messina: viola le prescrizioni degli arresti domiciliari e fornisce false generalità, arrestato

19 Maggio 2022 11:58

Messina: sottoposto alla detenzione domiciliare, ne viola le prescrizioni e fornisce false generalità. La polizia di stato arresta trentottenne

I poliziotti delle Volanti di Messina hanno proceduto all’arresto di un trentottenne messinese in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, con pregiudizi di polizia per i reati di ricettazione, spaccio, appropriazione indebita, detenzione abusiva di armi, porto di armi od oggetti atti ad offendere e furto. Evasione e false dichiarazioni sulla propria identità personale sono i reati contestati: ad una verifica dei poliziotti impegnati nel controllo del territorio ieri, intorno alle 20.00, in Via del Santo, il trentottenne ha fornito false generalità, spacciandosi per un’altra persona. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire alla reale identità dell’uomo ed evidenziato, pertanto, la violazione delle prescrizioni a cui è sottoposto.