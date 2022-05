Messina, Falcone piange lo chef Scarpaci: trovato morto nella cucina del locale

9 Maggio 2022 22:06

La comunità falconese piange la prematura scomparsa di un altro suo giovane figlio, Salvatore Scarpaci, 42 anni: un altro chef, dopo Alessio Terranova, morto a causa di un malore fulminante, in Svizzera, dove si era trasferito con la famiglia, dopo aver chiuso l’esperienza della sua “Officina del Gusto” di Belvedere

Dolore immenso per la comunità di Falcone, in provincia di Messina. Il 42enne Salvatore Scarpaci, imprenditore del settore della ristorazione, domenica mattina è stato trovato senza vita nella cucina del ristorante vicino Ginevra in cui dal 2019 stava lavorava come chef. Emigrato in Svizzera per motivi di lavoro, il Covid lo aveva costretto infatti a chiudere le serrande della sua attività commerciale “L’Officina del Gusto” di contrada Belvedere. Sembrerebbe che sia morto a causa di un malore improvviso. A nulla sono serviti i soccorsi dei medici giunti sul posto. Lascia la moglie e i due figli, che lo avevano raggiunto in Svizzera subito dopo la partenza dalla Sicilia.

Un’altra tragedia per il comprensorio messinese, la cittadinanza è rimasta incredula alla notizia della morte, avvenuta a distanza di poco meno di tre mesi da quella del collega e amico Alessio Terranova, deceduto a seguito di un incidente stradale. “Ancora dolore, ancora lacrime. Un altro chef che ci lascia a causa di un malore fulminante – scrive in una nota il sindaco di Falcone, Nino Genovese – . Una terribile notizia che ha addolorato e lasciato attoniti tutti, ma soprattutto ha distrutto la serenità di una stimata famiglia che condivideva orgogliosamente le soddisfazioni professionali che Salvatore si stava prendendo”.

“Il 12 febbraio scorso, nel commentare da lontano la morte di Alessio, Salvatore aveva chiuso così il suo post: “spero che ovunque tu sia sei con il sorriso che ti ha accompagnato per tutta la tua vita ti voglio e ti vorrò sempre bene amico mio,ma mancherai fino a quando non ci rincontreremo”; di certo non immaginava che l’incontro potesse avvenire così presto! Alla moglie, ai figli, ai genitori, ai familiari tutti ed agli amici, il mio cordoglio personale ed a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della nostra Comunità!! Un abbraccio. Ciao Salvatore, R.I.P.”, conclude il sindaco Genovese.