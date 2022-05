Messina: domenica al Ganzirri “Sea Shell”, evento di divulgazione scientifica legate al mare e allo Stretto

10 Maggio 2022 09:26

Messina: domenica 15 Maggio, dalle 16 alle 19, si terrà presso il Lago di Ganzirri la seconda parte dell’evento Sea in SHELL

Domenica 15 Maggio, dalle 16 alle 19, si terrà presso il Lago di Ganzirri la seconda parte dell’evento Sea in SHELL, una manifestazione di divulgazione scientifica durante la quale i ricercatori dell’Università di Messina presenteranno al grande pubblico le loro attività di ricerca legate al mare e allo Stretto di Messina. Saranno allestite piccole esposizioni, laboratori interattivi, dimostrazioni pratiche e proiezioni di filmati. Inoltre, presso il corner “MIND THE LAB”, si svolgeranno piccoli esperimenti educativi, attraverso i quali i ricercatori spiegheranno alcuni fenomeni della natura utilizzando oggetti di uso comune. Non mancheranno le attività per i più piccoli, che saranno coinvolti in giochi e quiz sulla protezione dell’ambiente. Sarà anche possibile partecipare attivamente alle ricerche in atto, compilando questionari sull’alimentazione, sul comportamento nei confronti dell’ambiente e sullo stile di vita degli abitanti delle isole. Contemporaneamente, sullo specchio del lago si svolgerà una manifestazione sportiva, la “Ganzirri Challenge Regatta”, organizzata dall’ASD Canottieri Peloro, alla quale parteciperà anche un equipaggio di Ricercatori dell’Università di Messina.