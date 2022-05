Messina: domani la cerimonia di presentazione del nuovo Comandante della Polizia municipale

19 Maggio 2022 13:56

Il Commissario Straordinario Leonardo Santoro presenterà ufficialmente al Corpo e alla Città il nuovo comandante del Corpo della Polizia municipale del Comune di Messina Stefano Blasco

Domani, venerdì 20, in Piazza Unione Europea, di fronte al Palazzo municipale, alle ore 12, il Commissario Straordinario Leonardo Santoro presenterà ufficialmente al Corpo e alla Città il nuovo comandante del Corpo della Polizia municipale del Comune di Messina Stefano Blasco. La cerimonia, officiata dal Cappellano del Corpo, padre Gianfranco Centorrino, si terrà alla presenza di uomini e mezzi della Polizia Municipale. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, saranno istituiti dalle ore 7 alle 14, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare, nel tratto di via Argentieri, antistante Palazzo Zanca, compreso tra le vie Consolare del Mare e San Camillo.