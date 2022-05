Messina: da lunedì divieto di sosta nella piazzetta della Chiesa di Sant’Agata

26 Maggio 2022 17:58

La disposizione è valida fino al 31 luglio

Per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Sant’Agata sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto, da lunedì 30 e sino al 31 luglio prossimo, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con rimozione coatta in un tratto della piazza. Saranno comunque garantiti, in sicurezza, il transito pedonale in particolare delle persone disabili; gli attraversamenti pedonali e l’ingresso a tutti gli accessi insistenti nel tratto di strada interessato dai lavori, nonché l’accesso ad eventuali passi carrabili.