Messina, la denuncia di Lillo Valvieri: “i tombini della vergogna, un pericolo per grandi e bambini”

25 Maggio 2022 16:16

Lillo Valvieri, candidato alla presidenza della quarta municipalità di Messina, ha sottolineato la grave situazione del tombino di via M. D’Arrigo: un pericolo per grandi e bambini

Lillo Valvieri, candidato alla presidenza della quarta municipalità di Messina, ha posto sotto i riflettori la situazione di un tombino presente in via M. D’Arrigo, situato vicino alla scuola Pascoli-Crispi. Il tombino presenta un pericoloso squarcio che potrebbe arrecare danni a grandi e soprattutto bambini, vista la vicinanza alla scuola d’infanzia.

“È incredibile constatare come la manutenzione in questa città sia un aspetto secondario, per non dire un aspetto invisibile agli occhi di qualsiasi Amministrazione. – sottolinea Valvieri – E invece sono ben visibili gli scempi quotidiani a cui assistiamo. Prendete questo esempio (ma ce ne sarebbero anche altri): ci troviamo dinanzi al plesso della scuola dell’infanzia, distaccamento dell’Istituto Pascoli-Crispi, sito a Piazza Casa Pia, esattamente in via M. D’Arrigo. Qui ogni giorno transitano tantissimi bambini, oltre ad adulti e ogni giorno si rischia, semplicemente per cattiva gestione e pessima manutenzione, un infortunio, che potenzialmente può essere anche grave. Basta non essere del tutto attenti mentre si cammina e ci si può anche fratturare una gamba. È mai possibile? Dico no a questa incuranza. Dico no a questa gestione inetta del suolo pubblico. Dico sì al cambiamento“.