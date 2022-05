Messina, De Luca: “insulti sessisti verso Siracusano? Vogliono nascondere notizia di concorsi truccati al Papardo”

13 Maggio 2022 12:28

Cateno De Luca si difende dalle accuse: esponenti del centrodestra ritengono che abbia pronunciato parole sessiste nei confronti di Matilde Siracusano, assessore designato dal candidato sindaco del centrodestra Maurizio Croce

“Ieri abbiamo assistito al Festival degli attacchi e dell’ipocrisia nei miei confronti, non avete idea di ciò che sta accadendo. I titoloni di questo tipo dei giornali non si sono letti neppure quando abbiamo ottenuto la legge per il risanamento delle baracche. Ovviamente c’è una costruzione dietro tutto questo e voi siete nuovamente caduti nella trappola, volevo solamente vedere chi si metteva in moto per nascondere la vera notizia attraverso la solidarietà a Matilde Siracusano”. E’ quanto ha affermato questa mattina l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, in una diretta Facebook per rispondere ai politici che tra ieri ed oggi lo hanno accusato di offese sessiste nei confronti di Matilde Siracusano. “Tempo fa avevo attaccato politicamente Matilde Siracusano con le stesse parole, ma non era stato generando tutto questo caos”, afferma ancora De Luca.

“Adesso vi spiego alcuni retroscena eccezionali e tutto parte dalla notizia bomba dei concorsi truccati al Papardo, vogliono nascondere i nomi che stanno emergendo e ora continuerò a snocciolare”, sottolinea il candidato a presidente della Regione Siciliana. “Riguardatevi la diretta di ieri e trovatemi dove ho parlato di favori sessuali. Si tratta di un’operazione iniziata ieri, l’Autorità giudiziaria si muoverà di questa vicenda e si tenterà di nascondere la vera notizia. Che mi denuncino pure, io querelerò tutti coloro i quali hanno detto che io ho profferito parole sessiste nei confronti di Matilde Siracusano. Perché quando fu definita “cessa” l’assessore Tringali non è arrivata la solidarietà da quegli stessi soggetti che ora manifestano vicinanza al deputato del Pd. Consegnerò all’autorità giudiziaria le carte di questo concorso come di altri riguardanti la sanità a Messina e in Sicilia”, ha affermato De Luca.