Messina, De Luca replica a Boccia: “ma quali risorse? Negli uffici della ragioneria non vi è traccia”

14 Maggio 2022 15:49

Messina, De Luca contro Boccia: “sono gravissime le dichiarazioni dell’ex ministro per gli affari regionali Boccia in quanto prive di alcun riscontro documentale”

Dura e piccata la replica dell’ex sindaco di Messina alle dichiarazioni Francesco Boccia, dirigente nazionale del Partito Democratico. “Sono gravissime le dichiarazioni dell’ex ministro per gli affari regionali Boccia in quanto prive di alcun riscontro documentale e con molta probabilità scritte da qualche segreteria politica e neanche rilette dallo stesso. La vera differenza tra voi e noi è sempre e soltanto una: noi studiamo, approfondiamo e documentiamo sempre le nostre affermazioni. Boccia, invece, in assenza dei dovuti approfondimenti, inciampa goffamente su dati e numeri di cui è chiaro che non abbia alcuna idea. Lei afferma con sicumera che il comune di Messina avrebbe avuto assegnati dal governo nazionale risorse per € 23.952.599.00? Sa che le dico? Da un lato resto stupefatto, dall’altro se fosse vero sarebbe certamente una splendida notizia per la città di Messina”, è quanto afferma Cateno De Luca. “Nessuno degli uffici della ragioneria trova traccia di questi soldi- sottolinea– la prego mi smentisca e dica a coloro che hanno redatto per lei l’ennesimo comunicato stampa di trasmettere al comune di Messina i decreti di stanziamento con indicazione di date, numeri, importi, relative reversali e vincoli di assegnazione (emergenza COVID). Al comune di Messina risulta invece che per fronteggiare l’emergenza pandemica, sono stati assegnati solo € 3.413.770,86 provenienti dall’OCDPC n. 658 del 29 marzo 202 e dal Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Ristori ter). Fondi destinati all’emergenza alimentare”.

“Altrettanto privo di alcun riscontro documentale – prosegue De Luca- è l’altra sua affermazione secondo la quale: “quando le risorse non sono state utilizzate è solo a causa dell’incapacità dell’amministrazione De Luca”, a quali risorse si riferisce? Caro ex Ministro dovrebbe sapere che, al di là delle strumentali affermazioni elettorali che evidentemente la stanno annebbiando, che quando si parla di finanziamenti pubblici ancor più di altro è necessario essere puntuali e analitici, ma certo questo comporterebbe studio, sacrificio e tempo da dedicare. Non si faccia più dare le informazioni dagli altri, si documenti lei personalmente senza farsi raccontare storielle che vanno solo a discredito della sua immagine. Infine, le allego io di seguito una tabella riepilogativa sul PNRR comprensiva di date, importi e relative procedure di assegnazione o ottenimento. Come potrà anche lei facilmente tutti gli adempimenti sono stati assolti:

PNRR MESSINA

PNRR Qualità Abitare Decreto Interministeriale 395 del 16.09.2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti RISANAMENTO € 163.308.851,79 Ottenuti a seguito di avviso pubblico, punteggi e graduatoria PNRR M2C2 4.4.1 Rinnovo Parco Autobus Trasporto Pubblico Veicoli a combustibile 55.619.632,00 € assegnati PNRR EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISISMICO SCUOLE ARCHIMEDE, SEGUENZA, MAUROLICO LICEO CLASSICO 19.800.000,00 € Ottenuti a seguito di ottemperanza ai requisiti di ammissibilità PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza (Città del Ragazzo) € 55.657.452,00 Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza EX ASILI IAI € 13.936.588,00 Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza EX FONDERIA RAGNO € 2.230.921,00 PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza CAPO PELORO E TORRE MORANDI € 10.000.000,00 Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza EX AGGLOMERATI BARACCHE LARGO DIOGENE € 300.000,00 Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza EX AGGLOMERATI BARACCHE FONDO DE PASQUALE € 1.300.000,00 Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza VIA DELLE MURA € 500.000,00 Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza RIONE CAMARO Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR_ DL 152/21 M5C2 Investimento 2.2. Progetti di rigenerazione Urbana per l’inclusione sociale_ Piano Integrato Città Metropolitana Rigenerazione e Resilienza EX MAGAZZINI GAZZI € 16.000.000,00 Ottenuti a seguito di avviso della Città Metropolitana ed asseverazione ministeriale ai requisiti richiesti PNRR RETI IDRICHE Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Lotto 1 INTERVENTIO DI RAZIONALIZZAZIONE EFFICENTAMENTO E RIDUZIONE RETI IDRICHE A MESSINA zona NORD 1 STRALCIO € 8.555.120,66 presentato progetto Lotto 1 INTERVENTIO DI RAZIONALIZZAZIONE EFFICENTAMENTO E RIDUZIONE RETI IDRICHE A MESSINA zona Sud 1 STRALCIO € 9.552.375,99 presentato progetto Lotto 3 Rilievi e implementazione reti su GIS, modellazione idraulica, ricerca perdita satellitare, distrettualizzazione € 2.620.000,00 presentato progetto MIUR PNRR Missione 4 Lavori di riconversione di spazi attualmente inutilizzati nella scuola Foscolo per la realizzazione di centri polifunzionali per la famiglia € 3.000.000,00 presentato progetto MIUR PNRR Missione 4 Lavori di riconversione di spazi attualmente inutilizzati nella scuola Bordonaro C.da Scaminaci per la realizzazione di centri polifunzionali per la € 2.000.000,00 presentato progetto PNRR Missione 5 – “Inclusione e coesione” Sostegno alle capacità genitoriale Pevenzione della vulnerabilità € 211.500,00 presentato progetto Autonomia degli anziani non autosufficienti € 2.460.000,00 presentato progetto Rafforzamento serv. Soc. domiciliari per dimissioni protette € 330.000,00 presentato progetto Rafforzamento dei Serv. Sociali e prevenzione del burn out € 210.000,00 presentato progetto Progetto individualizzato abitazione e lavoro per le persone disabili € 675.000,00 presentato progetto Housing first € 710.000,00 presentato progetto CEntri servizi, stazioni di posta € 1.090.000,00 presentato progetto INVESTIMENTO 1.1, MISSIO 2, COMPONENTE 1 REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E L’AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI – Linea B – Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impiant di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti da RD TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DI SUPPORTO AL CICLO DEPURATIVO DELL’IMPIANTO DI MILI in località Mili – Comune di Messina € 33.690.866,96 presentato progetto INVESTIMENTO 1.1, MISSION2, COMPONENTE 1 DEL IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FORSU in località Monforte marina – Comune di Monfortese San GIORGIO € 32.000.000,00 presentato progetto INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E L’AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E L’AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI Linea C – Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI DA PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA – PAP (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) presso ex inceneritore di rifiuti urbani di contrada Pace – Messina Il progetto, redatto dalla SRR, è allo stato di fattibilità tecnico-economica e prevede il completamento della dismissione, la bonifica e la ristrutturazione dell’ex inceneritore di rifiuti urbani di contrada Pace nel comune di Messina e l’installazione nella nuova struttura di un impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona secondo. L’impianto servirà l’intero ambito della SRR, è compatibile con i criteri del Piano Regionale die Rifiuti e con i criteri dell’economia circolare € 10.000.000,00 presentato progetto PNRR, ECOSISTEMI INNOVAZIONE MEZZOGIORNO Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59 I HUB e Tech-I-HUB Ecosistemi Digitali PARTNER CON UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA € 65.609.279,65 Ammesso (fase 1) Presentato progetto fase II

Totale fondi PNRR RICHIESTI E ottenuti da DE LUCA per la città di MESSINA: € 514.367.588,05

“Caro ex Ministro – rimarca De Luca- anziché occuparsi del duro lavoro fatto da noi per la città di Messina perché non risponde ad un quesito di cui lei, almeno sulla carta, ancor più di altri conosce bene la risposta? Perché è stata assegnata al Sud d’Italia solo la misera quota del 34% sull’intera dotazione finanziaria nazionale PNRR? Perché non ha specificato che il merito della dotazione finanziaria più alta in tutta Europa NON era del Governo ma delle drammatiche percentuali di disoccupazione e PIL delle regioni meridionali? Perché ha lasciato al Sud solo il 34% quando, in forza dei catastrofici parametri, si sarebbe dovuto assegnare il 75%? Attendo sue risposte, torni pure a Messina e questa volta non per promuovere la campagna elettorale di un candidato che non riesce ad informarla correttamente sui dati finanziari PNRR ma per confrontarsi con chi durante l’emergenza Covid ha dovuto affrontare e arginare, come tutti i sindaci, la disperazione di un territorio abbandonato da un governo incapace e distante. Inoltre, caro Ministro, come vede non c’è assegnazione territoriale, tranne per i Piani Integrati assegnati alla Città Metropolitana ma per i quali si dovevano possedere, alla scadenza, le idee progettuali poi. Ritenute ammissibili dal Ministero dell’Interno e, dall’istruttoria, tali idee progettuali (Piani) sono stati assentiti ed approvati e derivavano dalle direttive del Sindaco De Luca proprio per non fare perdere le risorse.

Lei invece, caro Ministro, conosce la vicenda Pinqua per la quale si è trovata copertura finanziaria su fondi PNRR dimezzando, di fatto, il cronoprogramma utile alla realizzazione delle opere e che obbliga il Comune di Messina a realizzare il. tutto in 5 anni, anziché 10? 5 anni per spendere 145 mln di euro per una scelta di governo che ha preferito coprire tale bando, prima a valere di fondi statali, con i fondi PNRR lavandosene le mani e scaricando sugli enti locali l’onere di provvedere alle gare ed ai lavori nella metà del tempo; ebbene, il Comune di Messina ha già pubblicato i bandi, avvalendosi di Invitalia, ed ottemperando in tempo a tutte le richieste ministeriali. Sa quanto tempo ha fatto perdere questo “trascinamento “di copertura finanziaria al Comune di Messina? 1 anno, quindi da 5 anni ne restano 4. MA Messina ce la farà perché, comunque aveva già le progettualità preparate per tempo”, conclude De Luca.