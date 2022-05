Messina, De Luca saluta Pino: “la battaglia contro la SLA e quella passione per la ciaramedda”

20 Maggio 2022 16:37

L’uomo è morto nella giornata di ieri dopo aver lottato per 18 anni contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)

“Ormai per me era un appuntamento fisso andare a Natale da Pino a suonare la Ciaramedda. Ieri Pino ci ha lasciati nonostante la sua incredibile voglia di vivere. Condoglianze a tutta la famiglia”. E’ quanto scrive sui social Cateno De Luca, candidato presidente alle Elezioni Regionali in Sicilia. L’ex sindaco di Messina ha detto addio e dedicato un post per la morte del signor Pino, 74enne affetto da 18 anni da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Fu direttore di poste italiane ed un atleta, ma all’età di 56 anni è stato colpito da questa terribile malattia. De Luca ha voluto ricordarlo perché, ormai era una tradizione, ogni Natale si recava a casa sua per suonare la Ciaramedda, strumento che era una passione per Pino.

“L’anno scorso – afferma De Luca – sua figlia mi ha inviato questo messaggio: ‘Buongiorno Sindaco De Luca, intanto mi presento, sono la signora Cinzia Centorrino e avrei una richiesta da farle. Più che richiesta, sarebbe un desiderio per mio padre affetto da SLA in una fase molto avanzata tanto che ormai è costretto a stare a letto e riesce a muovere solo gli occhi ed a comunicare con noi con molta difficoltà. Vorrei fargli sentire la musica della zampogna suonata da lei, perché oltretutto è un suo grande ammiratore. Per questo le chiedo se fosse possibile averla ospite a casa di mio padre nella certezza di potergli così regalare un breve momento di felicità. Grazie di cuore'”. Un episodio che commosse l’uomo, racconta ancora De Luca, ancora una volta vicino ai malati di SLA.