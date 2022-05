Messina, De Domenico: “non c’è progresso senza un’attenta politica ambientale”

22 Maggio 2022 18:38

Messina, De Domenico: “se ipotizziamo un futuro per la città non possiamo prescindere da temi quali rigenerazione urbana, nuova mobilità urbana, blu e green economy”

Non c’è progresso senza un’attenta politica ambientale. Se ipotizziamo un futuro per la città non possiamo prescindere da temi quali rigenerazione urbana, nuova mobilità urbana, blu e green economy. La transizione ecologica è una sfida indifferibile per un’amministrazione che vuole governare in modo responsabile la città e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti”.

Ad affermarlo è Franco De Domenico, che accoglie le proposte inserite in un documento redatto da Europa Verde – Verdi. “Nove punti essenziali – spiega Andrea Carbone, componente della direzione regionale del partito – per salvaguardare e proteggere la nostra madre terra e le peculiarità straordinarie del nostro territorio. Abbiamo bisogno di progetti ambientali ecosostenibili e che riportino l’attuale società alla riscoperta di quei valori etici che pian piano sono stati smarriti. Siamo convinti che il tema della transizione ecologica sia una grande sfida, non solo nei progetti, ma anche nelle realizzazioni: non possiamo più permetterci che si impieghino troppi anni per il cambiamento. Sviluppo, ambiente, benessere e maggiore uguaglianza sociale, devono entrare realmente e concretamente nell’azione amministrativa della prossima giunta comunale”.

IL DOCUMENTO – In sintesi le proposte: