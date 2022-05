Messina, danno fuoco ad un cane randagio: l’animale è morto nonostante le cure

20 Maggio 2022 16:02

Le gravissime lesioni e le ustioni riportate non hanno lasciato scampo al cane randagio

Un cane randagio di nome Zicka è stato dato alle fiamme in provincia di Messina ed è morto pochi minuti fa in ambulatorio in cui sta ricevendo le cure a causa delle gravissime lesioni ed ustioni riportate. A riportare la notizia è stato Enrico Rizzi, Attivista per i Diritti degli Animali in Italia e nel mondo. “Darò l’ultima possibilità alla politica e aspetterò l’incontro dei prossimi giorni che mi è stato garantito ieri alla manifestazione di Roma (sia dalla Questura che da alcuni politici) con il Sottosegretario alla Giustizia. Sarò chiaro: la politica intervenga celermente con la modifica della legge contro questi criminali o noi cittadini agiremo in maniera autonoma”, scrive sui social..