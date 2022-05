Messina: al Porto approda la lussuosa crociera Silver Dawn | FOTO

2 Maggio 2022 16:04

La nave ultra luxury della compagnia Silversea ha a bordo 516 passeggeri. Per motivi meteoclimatici si è fermata nello Stretto di Messina

Splendida giornata per il porto di Messina, è approdata la Silver Dawn, nave ultra luxury della compagnia Silversea, con a bordo 516 passeggeri, tutti ospitati nelle esclusive 298 suite. “Le condizioni meteomarine avverse hanno spinto il comando della nave a preferire l’approdo nel nostro porto piuttosto che mantenere la prevista sosta in rada a Giardini”, spiega l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La situazione non è così rara per la città siciliana che continua a confermarsi come uno dei porti più sicuri del mar Mediterraneo in ogni condizione meteoclimatica, assicurando così anche alle crociere più grandi la piena operatività per 365 giorni all’anno.

La Silver Dawn è infatti una nave crociera di grande lusso. Si tratta di unità nuovissima, consegnata soltanto nel 2021, sinonimo di comfort. Per la sua attenzione massima ai particolari, possiede dotazioni da vera e propria villa sul mare. I clienti di questa compagnia sono particolarmente esigenti ed è chiaro, quindi, che bisognerà puntare sul meglio, sempre. Messina è riuscita ad ospitarla anche inaspettatamente, quindi per questo motivo lo scalo conferma il suo grande valore.