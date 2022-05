Messina, Croce: “le periferie saranno al centro della nostra azione”

27 Maggio 2022 22:28

Messina: oggi, il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Croce, è stato protagonista di una lunga giornata di incontri nella parte sud della città

Oggi, il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Croce, è stato protagonista di una lunga giornata di incontri nella parte sud della città di Messina. La mattinata si è aperta con un tour nei mercati Zaera e Vascone, dove non sono mancati momenti di confronto con i tanti cittadini che popolano i due mercati cittadini. Successivamente, il candidato del centrodestra, si è spostato tra le vie di Provinciale, visitando tantissime delle storiche attività commerciali presenti nella zona e riscontrando, come in altre circostanze, le tantissime difficoltà che devono essere affrontate quotidianamente dagli esercenti.

Il pomeriggio, poi, è stato animato dall’incontro con il candidato presidente della II Circoscrizione, Davide Siracusano, e alcuni tra i candidati al Consiglio comunale e al consiglio della II Municipalità. Successivamente, Maurizio Croce, ha attraversato i villaggi di Contesse e Santa Lucia. Quest’ultimo appuntamento è stata l’occasione per un incontro – in Piazza Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire – con tantissimi residenti della zona. “Il grido di dolore che percepisco nel girare le periferie è evidente. Troppe zone della città di Messina – dichiara Maurizio Croce – sono state dimenticate dall’amministrazione centrale, in linea con una politica di accantonamento delle circoscrizioni perseguita per tre anni e mezzo. Ritengo che proprio i presidenti ed i consiglieri di quartiere – aggiunge Croce – siano fondamentali per la cura, il decoro e il rilancio di zone fino a oggi rimaste inascoltate. Questo snodo, come esplicitato senza mezzi termini nella struttura politico-amministrativa che stiamo illustrando, da nord a sud della città, alle persone con cui interagiamo dalla mattina alla sera, rappresenterà un processo centrale del nostro progetto per la Messina che verrà”.

Domani mattina Maurizio Croce sarà ospite del Centro Regionale Helen Keller. A seguire, sarà protagonista una serie di incontri con esercenti e cittadini del centro città.