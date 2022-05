Messina, Croce: “grande entusiamo attorno al nostro progetto”

5 Maggio 2022 12:34

Messina, Croce: “la nostra campagna elettorale procede spedita e l’entusiasmo attorno al nostro progetto cresce giorno dopo giorno”

“La nostra campagna elettorale procede spedita e l’entusiasmo attorno al nostro progetto cresce giorno dopo giorno. L’affetto e il sostegno della gente sono tangibili in ogni tappa del nostro tour quotidiano. Messina e la sua gente hanno voglia di guardare avanti e di tornare a esaltarsi per le prospettive future che ci attendono, soprattutto dopo un biennio difficile che, complice la pandemia e tutti gli effetti collaterali ad essa connessi, ha stravolto lo stile di vita delle persone, delle imprese e dei lavoratori”. Lo dichiara il candidato sindaco Maurizio Croce a margine dell’incontro, tenutosi questa mattina, con i vertici dell’Unione Italiana Ciechi. “Il quadro che ho descritto – prosegue Croce – ha reso ancora più difficile la vita dei soggetti fragili, per i quali abbiamo l’obbligo di costruire percorsi mirati che migliorino, in chiave qualitativa, la loro quotidianità e che dovranno avere, senza alcun dubbio, la priorità su tutto e tutti”.

In conclusione, il candidato che ha incassato a Messina il supporto di ben 13 sigle a sostegno della sua campagna elettorale, ha dedicato un passaggio alle recenti vicende che hanno riguardato la competizione elettorale che si sta svolgendo, contestualmente, a Palermo: “la tanto auspicata unità del centrodestra da ieri è finalmente realtà e di questo non posso che essere felice e orgoglioso. Da quando ho deciso di candidarmi ho ribadito incessantemente quanto sia fondamentale la coerenza di tutte quelle anime che si riconoscono negli ideali, nelle prospettive e nei valori del centrodestra. A Palermo, dopo una lunghissima fase di concertazione, questo obiettivo è stato finalmente raggiunto e questa convergenza rappresenta la base su cui sarà possibile costruire una campagna elettorale solida e vincente”.