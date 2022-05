Elezioni Comunali a Messina: Croce fa incrinare il rapporto tra De Luca e Siracusano

12 Maggio 2022 15:19

L’ex sindaco di Messina risponde ad alcune dichiarazioni del deputato Siracusano e le rimprovera uno “sgarbo” fatto nei confronti di Lino Cucè, passato con Basile alle prossime elezioni Comunali

“Io non avrei voluto più parlare di Matilde Siracusano, ma ormai sono diventato il suo incubo. In ogni intervista mette il mio nome”. E’ così che si è espresso Cateno De Luca nel corso di una diretta Facebook in cui ha risposto al deputato di Forza Italia, designata da Maurizio Croce ad essere assessore. “Candidati tu a Consigliere Comunale a Messina e vediamo quanti voti prendi, tu che qui non hai mai ricevuto un voto perché sei stata eletta a Bagheria per rapporti salottieri tuoi. Più mi nomini e più io forzerò la mano, ma io ti chiedo pubblicamente di lasciarmi stare”, afferma duramente l’ex sindaco di Messina rivolgendosi a Matilde Siracusano.

“Tu non rappresenti questa città, tu prima di diventare deputato eri “miss nessuno” – dice ancora De Luca in una diretta – . Ora è delusa per la bocciatura di Cucè, ma vi rende conto a che livello è arrivata l’ipocrisia? In questi tre anni non mi sono mai permesso di dirgli una parola, perché ti rispettava e sapevo quanto era fedele alla linea. Adesso la tua persona di fiducia, un tuo pezzo di cuore, viene buttata nel cesso da Genovese e tu continui a dare lezioni di politica? Nel momento in cui viene trattato in quel modo è normale che scelga di lasciare il partito, tu avresti dovuto rinunciare alla delega. La Lega si è spaccata a Messina, così come anche Fratelli d’Italia è stata squartata”.

Messina, gli assessori designati da Maurizio Croce: “insulti sessisti di De Luca a Matilde Siracusano”

“Cateno De Luca ha attaccato in modo scomposto e inaccettabile Matilde Siracusano, deputata nazionale di Forza Italia e assessore designato della prossima Giunta comunale di Messina, guidata da Maurizio Croce. Durante una diretta Facebook, De Luca insulta pesantemente la Siracusano, ammiccando con gravissimi gesti sessisti, insinuando ripugnanti volgarità e, come se non bastasse, condendo il tutto con mezze frasi, avvertimenti e toni tipici del linguaggio mafioso”. Lo affermano, in una nota, gli assessori designati della giunta di Maurizio Croce, candidato sindaco di Messina, del centrodestra, Antonio Barbera, Giuseppe Grazia, Francesco Rella e Santi Trovato.

“Quale sarebbe, ad opinione di De Luca, la colpa di Matilde? Forse essere una donna, anche di bell’aspetto, che dunque nella visione stucchevole dell’ex sindaco avrebbe scalato le vette della politica nazionale attraverso supposti favori sessuali? Questo, in sintesi, il messaggio chiave – abominevole – del “ragionamento” fatto da un ex sindaco ormai totalmente fuori controllo. Un passaggio – l’ennesimo di una lunga saga – semplicemente deplorevole e imbarazzante, che condanniamo con nettezza e con determinazione. All’amica Matilde Siracusano va tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Quanto a De Luca, non ci resta che prendere atto, ancora una volta, della “statura” umana di una persona costretta, dalla sua patetica e smisurata ambizione, ad offendere una donna per darsi un tono e delegittimare l’avversario politico”, conclude il comunicato.

Messina, Cannistrà (M5S): “vile attacco sessista di De Luca a Siracusano. Invito le donne della Giunta e delle liste di Basile e prendere le distanze dal loro leader”

“Massima solidarietà alla deputata Matilde Siracusano, vittima di un vile attacco sessista da parte dell’ex sindaco Cateno De Luca. E’ un copione già visto e rivisto purtroppo in questi anni e non è più concepibile assistere a questi squallidi siparietti che, di volta in volta, vanno a colpire con il suo cieco odio i ‘nemici del giorno’. Anche io, insieme a tante colleghe e donne impegnate in politica, siamo state attaccate dal suo linguaggio volgare e, quindi, so bene come ci si sente. Informo l’ex primo cittadino che una donna può essere capace di fare politica in modo serio, ad ogni livello, locale, regionale e nazionale, solo grazie alla forza del proprio lavoro. Queste dichiarazioni confermano, oltretutto, quanto De Luca sia misogino ed è arrivato il momento di dire basta a queste esternazioni di una persona che sa solo seminare odio, sospetti e fango. Invito, piuttosto, le donne che fanno parte della Giunta di Federico Basile e delle liste che lo sostengono, a prendere con forza le distanze da quanto detto dal loro leader. Questo si che rappresenterebbe un vero segnale di cambiamento per la compagine formata dagli ex amministratori comunali”, così in una nota il consigliere comunale Cristina Cannistrà (Movimento 5 Stelle).