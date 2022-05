Messina: controlli nei cantieri edili. L’Uil: “un plauso alle forze dell’ordine”

21 Maggio 2022 20:22

L’Uil: “desideriamo esprimere profonda soddisfazione ed un forte plauso per la robusta attività di controllo effettuata presso numerosi cantieri edili dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina”

“Desideriamo esprimere profonda soddisfazione ed un forte plauso per la robusta attività di controllo effettuata presso numerosi cantieri edili dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, d’intesa con l’Ispettorato del Lavoro di Messina diretto dall’ing. Venerando Lo Conti, ed attuata dalle Compagnie dei CC di Messina Centro, Milazzo, Patti e Mistretta in collaborazione con il Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro“. E’ quanto affermano Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale De Vardo, segretario Feneal-Uil Tirrenica Messina-Palermo. “I serrati controlli hanno fatto emergere gravissime irregolarità ed enormi criticità sul tema della sicurezza e della tutela dei lavoratori, nonché sul lavoro nero. I risultati delle attività di repressione condotte dai Carabinieri confermano un quadro allarmante che combacia perfettamente con le reiterate denunce sindacali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo convinti che la strada da percorrere è ancora lunga, ma certamente questi segnali sono incoraggianti ed evidenziano un sensibile cambio di passo nell’azione di contrasto che, certamente, è anche legato alla recente firma del protocollo sulla sicurezza nell’edilizia voluto, in primo luogo, dal Prefetto di Messina dott.ssa Cosima Di Stani insieme alle organizzazioni sindacali. Pertanto, auspichiamo che l’attività di contrasto delle irregolarità nel mondo del lavoro, coniugata ad una sempre maggiore azione formativa, prosegua senza sosta”, concludono.