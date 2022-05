13 Maggio 2022 14:24

Messina: continuano le visite del Rettore alle scuole cittadine, martedì 17 maggio ultimo appuntamento all’Istituto Jaci

Continuano le visite del rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, alle scuole superiori messinesi, oggi è stata la volta degli Istituti Ainis e Minutoli/Quasimodo/Cuppari, diretti rispettivamente dai prof. Elio Parisi e Pietro Giovanni La Tona. Nel corso degli incontri il prof. Cuzzocrea ha parlato delle agevolazioni su cui possono contare gli studenti che scelgono l’Ateneo peloritano per la loro formazione: no tax area con ISEE-U sotto i 24.000 euro e centisti, attività sportive gratuite alla Cittadella e alla palestra di Palazzo Mariani, abbonamento ATM a prezzo ridotto e tanto altro ancora; il rettore ha poi illustrato l’offerta formativa e i nuovi corsi che partiranno il prossimo anno accademico, rispondendo alle domande degli studenti. Martedì 17 maggio il rettore incontrerà gli studenti dello Jaci, mentre a settembre gli incontri proseguiranno nelle scuole della Provincia Il progetto, che per la prima volta vede il Rettore di una Università recarsi in prima persona a confrontarsi con giovani maturandi, nasce su iniziativa dell’ Un. Or. Comunicazione con l’organizzazione del Centro orientamento e placement dell’Ateneo.