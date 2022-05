Messina: completato il corso di formazione per i Dirigenti e Funzionari P.O. in tema di sicurezza sul lavoro

13 Maggio 2022 15:56

Messina: un percorso di quattro incontri sui temi previsti dagli Accordi Stato-Regioni 2011

Giovedì 12 maggio 2022 si è concluso a Palazzo dei Leoni il corso di formazione per i Dirigenti ed i Funzionari P.O., con delega di funzione dirigenziale, della Città Metropolitana di Messina. L’attività, svoltasi in collaborazione con l’Organismo Paritetico Territoriale Cpt-Ese Messina, è stata posta in essere in attuazione dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai compiti, agli obblighi e alle responsabilità dei Dirigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori. Ai seminari – in tutto quattro incontri – sono intervenuti: la prof.ssa Concettina Fenga responsabile scientifico del Dipartimento Biomorf Università di Messina, il dott. Concetto Giorgianni Medico Competente dell’Ente, l’ing. Carmelo Calabrese RSPP del Corpo Forestale della Regione Sicilia e la dr.ssa Giovanna Gioffrè psicoterapista dell’Asp Messina. È stata un’attività formativa complessa, durante la quale sono stati affrontati i temi previsti dagli Accordi Stato-Regioni 2011: il benessere organizzativo e lo stress correlato ai luoghi di lavoro, la percezione del rischio dei lavoratori, la responsabilità penale dirigenziale, la sorveglianza sanitaria, le tecniche di comunicazione ordinarie ed in emergenza e la gestione dei conflitti negli ambiti lavorativi. Al termine del percorso formativo, i partecipanti hanno sostenuto un test finale di valutazione dell’apprendimento, brillantemente superato da tutti. Il corso è stato organizzato dall’Ufficio Unico di Formazione responsabile dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso in collaborazione con il Servizio Prevenzione responsabile dott. Sandro Mangiapane, in attuazione degli obiettivi fissati dall’Ente nel Piano di Formazione Triennale rivolto al personale dell’Ente.