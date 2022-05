Messina, il prof. Caroniti a StrettoWeb: “si contrappongono coalizioni simili che mantengono l’arretratezza della città”

27 Maggio 2022 14:02

Messina, il prof. Caroniti a StrettoWeb non le manda a dire alle coalizioni che si fronteggiano alle elezioni: “il programma è uguale per tutti, con questa situazione non si può immaginare una svolta”

Prosegue con polemiche e botta e risposta tra i vari schieramenti la campagna elettorale per le elezioni comunali a Messina. Ai nostri microfoni, il Prof. Dario Caroniti, vicepresidente del Movimento Nuova Costituente, non le manda a dire: “si contrappongono schieramenti analoghi sono varie forme di socialdemocrazia, basti pensare che chi oggi si candida a sindaco era assessore della coalizione opposta. Le varie coalizione hanno un unico progetto: creare assistenza e mantenere l’arretratezza del territorio. Con queste premesse non si può immaginare una svolta”, conclude. In basso l’INTERVISTA completa.