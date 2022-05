Messina, Cacciotto: “Giornata della cultura e Notte Bianca da ripetere annualmente”

21 Maggio 2022 09:41

Il consigliere della Terza Circoscrizione di Messina e candidato alla Presidenza, Alessandro Cacciotto, avanza due proposte per il territorio

Una Giornata della cultura e una Notte Bianca da ripetersi annualmente. Sono questi gli eventi che dovranno caratterizzare il territorio della Terza Circoscrizione secondo quanto dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione e candidato alla Presidenza, Alessandro Cacciotto. “Bisogna concepire la circoscrizione in maniera diversa, come un piccolo municipio. Ecco perché è importante che il nostro territorio dedichi una giornata alla cultura ed una notte bianca”, scrive in una nota. Secondo Cacciotto bisogna mettere in risalto quello che il nostro territorio ha: “cominciando dalle Chiese, dai fondatori di Messina Mata e Grifone, dal Forte Petrazza, dalle scuole, tanto per fare qualche esempio di ciò che la giornata della cultura potrebbe offrire”.

C’è poi, come detto in precedenza, il capitolo notte bianca. “Una serata all’insegna del commercio e del divertimento per ridare al quartiere un immagine diversa, in sinergia con commercianti, imprenditori ed operatori del settore. Insomma – conclude Cacciotto – , ribadisco il mio concetto, la circoscrizione non può essere solamente buche e lampadine che devono ovviamente essere garantite nell’ottica dell’ordinaria amministrazione. La circoscrizione è chiamata ad essere luogo in cui ogni residente possa concretamente vivere un piccolo municipio all’interno della città”.