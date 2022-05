Messina: buoni Spesa/Voucher, da giovedì la presentazione delle istanze

10 Maggio 2022 09:14

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Messina ed è consultabile sul sito istituzionale alla Sezione Informazioni l’Avviso Pubblico relativo all’assegnazione di buoni spesa/voucher da destinare alle famiglie in condizioni di disagio economico per l’acquisto di beni di prima necessità – Donazione Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa degli effetti socio-economici derivanti dalla pandemia CODIV-19. Il modello di istanza di accesso ad intervento socio-assistenziale e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000) con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere presentata da giovedì 12 maggio 2022 sino a giovedì 19 maggio 2022, dalle ore 9 alle 12, presso il Centro “Mai più ultimi” – Palazzo Satellite, sito in Messina, Piazza della Repubblica.