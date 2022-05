Messina, Basile a tutto “Iene”: dopo La Vardera ecco il sostegno dell’ex M5S Giarrusso

29 Maggio 2022 00:11

Elezioni Comunali a Messina: Dino Giarrusso, europarlamentare eletto con 120 mila preferenze, sceglie di sostenere il candidato sindaco Federico Basile

Dino Giarrusso, europarlamentare eletto con 120 mila preferenze, sceglie di sostenere il candidato sindaco Federico Basile. L’endorsement al candidato di Sicilia Vera arriva a pochi mesi di distanza dal messaggio lanciato dal leader del movimento Cateno De Luca in occasione della Convention alla Ciminiere di Catania lo scorso 9 aprile che apriva ad una possibile condivisione di un percorso politico. La missione era stata affidata a Ismaele La Vardera, oggi portavoce di Sicilia Vera, che con Dino Giarrusso ha condiviso l’esperienza alle Iene. Stasera la conferma. Missione compiuta! Giarrusso è il personaggio la cui identità è rimasta avvolta dal mistero fino a poche ore fa. L’europarlamentare, lasciato il movimento 5 stelle, ha lanciato un proprio progetto di Movimento meridionalista federativo che “unisca” le esigenze di Sud e Nord.

“Messina”, afferma senza giri di parole l’europarlamentare Dino Giarrusso accolto trionfalmente alla kermesse organizzata da Cateno De Luca nella città dello stretto, “merita un unico candidato credibile, che si chiama Federico Basile. Il grande lavoro fatto per migliorare il bilancio e portare soldi e progetti per Messina non può essere interrotto proprio adesso, e la città non può ricadere vittime dell’inconcludenza conclamata dei vecchi partiti. Il mio progetto politico va avanti, e sono felice dell’interessamento di Cateno De Luca, con cui stiamo provando a trovare un’intesa per un percorso comune. Di certo a Messina io aiuterò il suo candidato e le sue liste a vincere, perché lo meritano loro e lo meritano i messinesi”, conclude Giarrusso.

“Il progetto di un movimento meridionalista- ha dichiarato De Luca- nasce da un’esigenza concreta: creare un’alternativa che ci consenta di poter programmare e pensare il Sud Italia in chiave di sviluppo e crescita per l’intero sistema Italia. Non solo Sud parte da una nuova visione, e se troveremo l’accordo con Giarrusso saremo ancora più forti. Come avevo previsto- conclude De Luca- Messina è oggi lo snodo dei prossimi equilibri politici a livello regionale e nazionale.” “Il sostegno che oggi ho ricevuto da Dino Giarrusso- ha affermato il candidato sindaco Federico Basile- e l’ulteriore entusiasmo che ha generato intorno alla mia candidatura rappresenta una conferma della continua e inarrestabile crescita della nostra proposta di governo della città. L’europarlamentare Dino Giarrusso è una personalità politica veramente autorevole che, a differenza dei vari deputati e senatori cinquestelle, è stato eletto attraverso la conquista di un larghissimo numero di preferenze in tutta la Sicilia”.