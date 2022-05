Messina: Comitato NO Montemare incontra il candidato sindaco Basile

14 Maggio 2022 08:45

Il candidato di Sicilia Vera protagonista della seconda puntata di “Parliamo di Montemare con …”

Si terrà oggi, Sabato 15 Maggio alle h.17 sulla pagina Facebook del Comitato per il NO a Montemare la seconda puntata di “Parliamo di Montemare con …” ospite sarà Federico Basile, candidato a Sindaco di Messina di Sicilia Vera. E proprio Basile inaugurerà la serie di incontri online che il Comitato per il NO alla secessione di parte della zona Nord ha in programma con tutti i candidati a Sindaco. Lo scopo sarà quello di rendere chiare le proposte e le posizioni di tutti i candidati sul tema Montemare, tema che a sua volta richiama le proposte e le intenzioni dei candidati per rilanciare le periferie e villaggi della città dello Stretto.

Dunque giù di domande dirette e di impegni da prendere, per il Comitato per il NO saranno presenti: Alfredo Mangano, Tommaso Deliro e Domenico Staiti. Ovviamente anche il pubblico potrà commentare in diretta e porre domande inerenti il tema al candidato, le quali verranno lette durante l’evento. “La chiarezza ed il voto consapevole sono la chiave per ridare presente e futuro al nostro territorio, la Politica deve dare risposte e mai come adesso è il momento di pretenderle, da parte di tutti” afferma il Comitato, che conclude con “La data del 12 Giugno si avvicina e, nonostante le opposizioni volte a strozzare la democrazia, la cittadinanza deve sapere l’opinione da parte del candidato che intende votare su un tema che può cambiare la storia della nostra città per sempre”, spiegano in una nota i rappresentanti del Comitato per il NO a Montemare-