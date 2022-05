Messina, Federico Basile replica a StrettoWeb: “faremo le 1.000 assunzioni, positivo il riscontro della Corte dei Conti”

30 Maggio 2022 22:12

Messina, Federico Basile a StrettoWeb: “il nostro programma, cioè quello di procedere a circa mille assunzioni tra Comune e società partecipate a partire dal 2023, si fonda sul positivo riscontro ricavato dall’adunanza della Corte dei Conti”

In merito al nostro articolo relativo alla promessa di 1.000 assunzioni al comune di Messina in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno il 12 giugno (in caso ballottaggio il 26 giugno) di Federico Basile anche se, pochi mesi fa, firmò la delibera di giunta che le bloccava fino al 2024, arriva la replica dello stesso candidato a sindaco di Sicilia Vera, la compagine fondata dall’ex sindaco Cateno De Luca: