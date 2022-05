Villafranca Tirrena: sorpresi nella notte mentre rubano all’interno di un cantiere, 4 arresti

19 Maggio 2022 18:13

Villafranca Tirrena (Messina): sorpresi nella notte mentre rubano all’interno di un cantiere, quattro soggetti arrestati dai Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, quattro soggetti messinesi per furto aggravato ai danni di un cantiere navale. In particolare sono stati i Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena ad insospettirsi, durante un ordinario servizio di perlustrazione del territorio presso la cosiddetta area ex Pirelli, notando degli insoliti movimenti che si stavano verificando attorno all’indotto industriale ivi ubicato. Per tale motivo, i militari dell’Arma hanno deciso di esaminare la zona constatando che, lungo l’area perimetrale di una delle imprese, ignoti avevano praticato un grosso foro nella muratura realizzando una libera via d’accesso all’attiguo cantiere navale. Confermata, quindi, l’intuizione della pattuglia, i militari operanti hanno prontamente provveduto a cinturare l’intera area impedendo la fuga dei rei, colti alla sprovvista mentre stavano caricando su di un furgone il materiale edile asportato dal cantiere navale nel quale si erano furtivamente introdotti. I quattro individui sono stati bloccati dai Carabinieri ed arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e la refurtiva, del valore complessivo di circa 5.000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati ristretti nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.