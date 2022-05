11 Maggio 2022 19:42

Messina: alla Città Metropolitana la presentazione del libro del dott. Ferdinando Testa dal titolo “Unione e separazione nelle storie d’ amore – La favola di Eros e Psiche”

Giorno 13 maggio alle ore 10:30 al Salone degli specchi della città metropolitana di Messina sarà presentato il libro del dott. Ferdinando Testa psicologo e psicoterapeuta dal titolo: Unione e separazione nelle storie d’ amore – La favola di Eros e Psiche – Magi Editore.

L’incontro promosso nell’ ambito della XII Edizione del maggio dei libri della città metropolitana di Messina, sarà moderato dall’ avv. Silvana Paratore . Dopo i saluti del vicesegretario della città metropolitana di Messina avv. AnnaMaria Tripodo, interverranno il dott. Giuseppe Mento neurologo del dipartimento di neuroscienze del Policlinico Universitario di Messina e Presidente dell’ Osservatorio di etnoantropologia evoluzionistica e cognitiva “Archetipi e Territorio” e l’ autore dott. TESTA docente di Psicologia del Sogno presso il centro italiano di psicologia analitica di Palermo e docente di filosofia dell’immaginazione presso la scuola Umbra romana triennale in consulenza filosofica, iscritta alla SICOF. Il dott Ferdinando Testa e’ psicoanalista junghiano presso il C.I.P.A. Il libro che offre al lettore scorci sulle ferite dell’ Anima, personale e del mondo, racconta storie di unione e separazione, di desiderio e paura e ci parla di come la vita nella sua intima essenza è sempre un cammino alla ricerca di sé stessi e di come possiamo esprimere la nostra autenticità solo attraverso l’ Amore inteso nella sua totalità di luce e ombra.