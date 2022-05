Messina: al via da domani l’Edizione 2022 del Maggio dei Libri

4 Maggio 2022 12:39

Messina, la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” organizza tre presentazioni di libri e due laboratori di lettura per bambini di età 5-6 anni

In occasione della Campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” organizza tre presentazioni di libri e due laboratori di lettura per bambini di età 5-6 anni. Il programma è il seguente:

domani, giovedì 5, ore 17, Una giostra di libri Laboratorio NpL e NpM per bambini di 3-6 anni;

giovedì 12, ore 16.30, Presentazione libro Poesia … luce perenne di S. Gazzara. Interverranno le professoresse Paola Radici Colace e Teresa Rizzo; intrattenimento musicale di M. Ambriano e B. Buccheri;

martedì 17, ore 17, Letture e laboratorio dal libro Nick e il drago matematico e altre storie di M. Lily Morabito (Macabor editore 2021), a cura dell’autrice (per bambini di 8-10 anni);

giovedì 26, ore 17.30, Presentazione libro Manuela di M. Falcone (Giulio Perrone editore 2022). Dialoga con l’autore Giusy Di Bella (Ass. Terremoti di Carta);

venerdì 27, ore 17-18.30, Una giostra di libri all’aperto. Laboratorio NpL e NpM per bambini di 3-6 anni (via Palermo, davanti scuola Boer).

Gli eventi, programmati il 5, 17 e 26 maggio, sono a numero chiuso; pertanto è necessaria la prenotazione tramite e-mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o telefonicamente al numero 0907723549 (da lunedì a venerdì 9-13; martedì e giovedì 15-16.45).