Messina: aggiornati ad oggi i lavori del Consiglio comunale

24 Maggio 2022 09:08

Messina, il Consiglio comunale si riunisce in seduta d’urgenza per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, martedì 24, alle ore 11, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta d’urgenza per proseguire l’attività deliberativa. L’ordine del giorno prevede la trattazione del “Regolamento comunale di Protezione Civile” che recepisce l’istituzione del Gruppo comunale della Protezione Civile, approvato dall’organo consiliare con deliberazione n. 1 del 14/01/2020”, al quale nella seduta di ieri sono stati presentati tre emendamenti, e il riconoscimento di centoquattro debiti fuori bilancio. Sulla votazione del riconoscimento del primo debito fuori bilancio la seduta di ieri è stata aggiornata per mancanza del numero legale prima ad un’ora e poi alle successive ventiquattr’ore, cioè ad oggi, martedì 24, alle ore 11.