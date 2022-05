Messina: 60enne beccato con 1kg di marijuana in macchina, arrestato

20 Maggio 2022 17:45

Durante la perquisizione degli uomini della Polizia sul veicolo dell’uomo sono rinvenute sostanze stupefacenti in una borsa con all’interno due buste in plastica trasparenti

Nei giorni scorsi, nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Messina, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un sessantenne messinese, già gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo è stato notato dai poliziotti in una strada cittadina in zona centro, alla guida di una utilitaria. Al conseguente controllo, si è mostrato particolarmente nervoso e non ha saputo fornire indicazioni precise su dove si stesse recando. Ne è conseguita la perquisizione sul veicolo, ove è stata rinvenuta una borsa con all’interno due buste in plastica trasparenti contenenti circa 1 Kg di marijuana.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, per lì permanere a disposizione della A.G. procedente. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.