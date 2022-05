Messina, il 5 giugno ritorna la “Giornata Nazionale dello Sport”

17 Maggio 2022 15:13

Nella bellissima location DI Piazza Unione Europea si celebrerà il 5 giugno la Giornata Nazionale dello Sport, la grande festa aperta a tutti gli sportivi, voluta dal Coni e che ogni anno, si svolge la prima domenica di giugno, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Sarà una giornata all’insegna della promozione di tutte le discipline sportive e coordinata dal Coni di Messina in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite. Il Delegato del CONI, Alessandro Arcigli, esprime soddisfazione per l’evento: “ripartiamo dopo due anni di pandemia e possiamo finalmente tornare nelle piazze a celebrare lo sport insieme a tutti i cittadini, sarà certamente una grande festa”. Al lavoro per l’organizzazione dell’evento c’è lo staff Tecnico del CONI Messina di recentissima nomina, che sarà guidato del Responsabile Tecnico Provinciale Sergio Naccari. La manifestazione sarà coordinata del Fiduciario Locale del CONI Francesco Giorgio. Di seguito nuova composizione dello staff Del Comitato Provinciale del CONI Messina.

Delegato Provinciale: Arcigli Alessandro

Fiduciari Locali:

Città di Messina: Giorgio Francesco

Comuni della Provincia Tirrenica: Scolaro Nunzio

Comuni della Provincia Ionica: Di Bella Francesco

Responsabile Tecnico Provinciale: Sergio Naccari

Componenti Staff tecnico