Ex Reggina, giallo Mazzarri-Cagliari: “spogliatoio di vermi”, offese a squadra e presidente

4 Maggio 2022 12:29

Giallo sulla rottura del rapporto fra Walter Mazzarri e il Cagliari: alla base di quello che sembrerebbe essere un licenziamento, e non un esonero, possibili offese a squadra e presidente

La notizia riguardante la separazione fra Walter Mazzarri e il Cagliari aveva sorpreso tutti. Esonerare l’allenatore a sole 3 giornate dal termine, con la squadra in piena lotta per la salvezza, in una situazione caldissima del campionato, sembrava poter portare quasi esclusivamente a prospettive nefaste. Potrebbe però non trattarsi di esonero, bensì di un licenziamento. L’Unione Sarda, pur specificando che non si tratti di nulla di ufficiale, rende noto che l’addio di Mazzarri potrebbe essere arrivato dopo alcune offese rivolte a squadra e presidente Tommaso Giulini. “Spogliatoio di vermi“, è l’epiteto riportato dal quotidiano sardo.

Se fosse confermato il licenziamento, il club non sarebbe tenuto a pagare il contratto dell’ex allenatore della Reggina fino al 2024. C’è il rischio che la questione possa finire in tribunale per stabilire la verità sull’accaduto e, soprattutto, il confine personale e sportivo della vicenda. A ben guardare, nel comunicato di addio si parla di un Walter Mazzarri “sollevato dall’incarico“, come formula d’addio. Nessun ringraziamento di rito per l’allenatore. Parole dolci invece per lo staff: “il club li ringrazia per il lavoro fatto con professionalità e dedizione dal loro arrivo in rossoblù, a tutti l’augurio di un buon proseguimento di carriera”. Un possibile indizio su