Mazzarrà Sant’Andrea: il sogno di un polo scolastico prende vita

28 Maggio 2022 10:25

Consegnati i lavori dell’edificio scolastico per la completa ristrutturazione

Sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione totale del vecchio plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (provincia di Messina), adiacente al Parco Robinson. I lavori, finanziati con la somma di un milione e 258mila euro, saranno eseguiti dalla ditta Grillo Infrastrutture di Rometta. Come si apprende dal comunicato stampa, “è prevista la demolizione totale e ricostruzione dell’edificio scolastico con accorgimenti anti sismici ed efficientamento energetico. Sarà quindi realizzata una struttura all’avanguardia con tecnologie di ultimissima generazione. L’obiettivo è quello di far sorgere un polo scolastico proprio a ridosso del Parco Robinson, come nelle intenzioni del sindaco Carmelo Pietrafitta e della sua amministrazione, dotato anche di una comoda ed efficiente sala mensa”.

“I sogni son desideri – afferma il primo cittadino – andiamo verso la realizzazione di un traguardo al quale tengo tantissimo. Ho sempre concepito l’idea di un polo scolastico a sovrastare il Parco Robinson che potrà così in futuro rappresentare anche un luogo per la ricreazione dei nostri giovanissimi scolari. Questi lavori segneranno un momento importante della vita del nostro paese. E’ l’ennesima dimostrazione di quanto importante sia ciò che si costruisce a monte con la collaborazione fattiva degli uffici comunali. Un altro sogno prossimo a realizzarsi”.