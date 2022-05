Basket, la Mastria Espresso Catanzaro è campione Under 19 e vola all’interzona

5 Maggio 2022 11:07

Tempo di festeggiamenti al PalaPulerà dove ieri sera la Mastria Espresso ha conquistato il titolo regionale Under 19 coronando così una stagione giovanile estremamente soddisfacente durante la quale i giallorossi hanno reso pieno onore alla nostra città, e a tutto il movimento cestistico nostrano, che ora avranno la possibilità di rappresentare alle prestigiose fasi interregionali. Trofeo che arriva al termine di una corsa perfetta dove i “ragazzi terribili” di Coach Di Martino non hanno lasciato neanche le briciole alle compagini di tutta la regione cavalcando una striscia tuttora aperta di solo vittorie e dimostrando la forza di un gruppo caratterizzato da tanti giovani di assoluta prospettiva che rappresentano il presente e il futuro del basket di Catanzaro.

Anche questa sera partita mai in discussione al palazzetto di Giovino dove i ragazzi dell’Academy non si sono accontentati di amministrare il rassicurante +19, che li premiava in seguito alla gara di andata, ma che al contrario hanno deciso di premere ancora di più il piede sull’acceleratore confermando la loro sete di vittorie e garantendo ai tanti spettatori sugli spalti lo spettacolo che ci si attendeva. Il +48 finale riassume chiaramente il dominio dei giallorossi che, evidentemente scesi in campo con maggiori motivazioni, hanno trovato in Brugnano, Rotella e Mastria (top scorer con 23 pt) i migliori realizzatori della serata ma che hanno costruito questa vittoria in difesa concedendo appena 34 punti in quaranta minuti di gioco al Rende.

Stagione della Mastria Espresso che, come detto, non è ancora conclusa dato che, con la vittoria di ieri sera, la squadra del capoluogo si è guadagnata il diritto di rappresentare la nostra regione agli spareggi che precederanno la fase nazionale. Di Martino e il suo gruppo si scontreranno con la squadra campione di Sicilia e quella del Friuli Venezia Giulia in un mini-torneo triangolare che decreterà la formazione che proseguirà la sua corsa (concentramento a Messina). Qualunque sarà il risultato di questo nuovo impegno la Mastria Espresso Academy è orgogliosa dei propri ragazzi e di come i loro sacrifici abbiano trovato la giusta ricompensa con la possibilità di confrontarsi con alcune delle squadre più forti della nazione avendo dimostrato di meritare di far parte di questa ristretta cerchia. Si parte già lunedì 9 maggio con la prima sfida che ci metterà di fronte a Trapani.

Mastria Espresso-NO.DO. e sevizi SRL 82-34 (20-7) (26-10) (21-6) (15-11)

Mastria Espresso: Riverso 5, Corapi M. 3, Brugnano 10, Spanò, Agosto n.e., Rotella 14, Shvets 9, Mastria 23, Sipovac 5, Corapi R. 13.

Coach: Di Martino. Accompagnatore: Carè

NO.DO. e servizi SRL: Guadagnuolo 1, Donnici, Dodaro 2, Volpe 4, La Neve 3, Vasta 3, Markovic 14, De Rose, Lappano, Vukosavljevic 7.

Coach: Arigliano. Accompagnatore: Cresti.