Massimo Ferrero rinviato a giudizio dal tribunale di Paola: l’ex presidente della Sampdoria torna in libertà

23 Maggio 2022 17:54

Massimo Ferrero torna in libertà: il tribunale di Paola ha optato per il rinvio a giudizio degli 8 imputati nell’inchiesta sul fallimento di alcune società del gruppo Ferrero che avevano sede in Calabria

Il gup del Tribunale di Paola, al termine dell’udienza preliminare svoltasi quest’oggi, ha rinviato a giudizio Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Rinviati a giudizio anche gli altri otto imputati coinvolti nell’inchiesta sul fallimento di alcune società del gruppo Ferrero che avevano sede in Calabria. L’ex numero 1 della Sampdoria tornerà però in libertà. Il giudice, accogliendo la richiesta dei suoi difensori, ha deciso di revocare gli arresti domiciliari a Ferrero, accusato di bancarotta fraudolenta e diversi reati societari di cui deve rispondere in concorso con gli altri. Resta attiva, invece, l’interdizione dall’attività imprenditoriale.