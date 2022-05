Roland Garros, Martina Trevisan non si ferma più! Fernandez ko in 3 set: l’azzurra in semifinale

31 Maggio 2022 14:55

Martina Trevisan raggiunge la semifinale del Roland Garros: la tennista italiana si impone in 3 set su Leylah Annie Fernandez

Miglior risultato in uno Slam, da lunedì best ranking della sua carriera, semifinale raggiunta e la voglia di non fermarsi di certo qui. Martina Trevisan continua a stupire il pubblico del Roland Garros inanellando una vittoria dopo l’altra. La tennista italiana, numero 59 della classifica mondiale femminile, ha sconfitto la giovane canadese Leylah Annie Fernandez nel match che metteva in palio l’accesso alla semifinale del Roland Garros. Un grandissimo risultato per la tennista italiana e per tutto il movimento femminile azzurro che, dopo il quartetto Pennetta-Schiavone-Vinci-Errani ha avuto un forte periodo di appannamento. Martina Trevisan si è imposta sull’avversaria in 3 set con il punteggio di 6-2 / 6-7 (3-7) // 6-3. In semifinale affronterà la vincente del derby americano fra Coco Gauff (23 WTA) e Sloane Stephens (64 WTA).